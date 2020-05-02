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'den flaş hamlesi! ...

çalışmalarını sürdüren , 'den gelecek haberi bekliyor. Eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Caner'den gelecek yanıta göre konusunda harekete geçecek...

Giriş Tarihi: 2.5.2020 10:52 ABONE OL
Fenerbahçe'den flaş Caner Erkin hamlesi! Hasan Ali Kaldırım...

Fenerbahçe'de Caner Erkin bekleyişi! Kanarya eski yıldızından vazgeçmiyor...Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor… Yerli transferde de atağa kalkan Sarı-Lacivertliler eski yıldızı Caner Erkin ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor…

Takvim'in haberine göre; Elindeki sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile henüz yeni sözleşme için masaya oturmayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Caner Erkin'den gelecek haberi bekliyor.

Fenerbahçe Yönetimi, Caner'le anlaştıktan sonra Hasan Ali ile görüşmeyi planlıyor.

31 yaşındaki yıldız futbolcu Caner Erkin 2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'den flaş Caner Erkin hamlesi! Hasan Ali Kaldırım...
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