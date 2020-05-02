Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe Villarreal'den Ramiro Funes Mori'yi gözüne kestirdi!

Villarreal'den 'yi gözüne kestirdi!

Sarı-lacivertliler, savunmadaki sorunu Arjantinli yıldızla çözmeyi hedefliyor. Sarı Kanarya, Villarreal'in gözden çıkarılan 29 yaşındaki stoperi kiralamak için temasları hızlandırıyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 07:56
Fenerbahçe Villarreal'den Ramiro Funes Mori'yi gözüne kestirdi!

Geçtiğimiz yıllarda savunmasıyla ön plana çıkan 'de bu sezon defans büyük alarm veriyor.

Fenerbahçe Villarreal'den Ramiro Funes Mori'yi gözüne kestirdi!

Yaz döneminde kadroya dahil edilen Zanka ve Adil Rami beklenen performansı gösterememeleri nedeniyle devre arasında takımdan gönderilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Villarreal'den Ramiro Funes Mori'yi gözüne kestirdi!

Bu süreçte stoperde görev verilen orta saha oyuncusu Jailson ise yaptığı hatalar nedeniyle taraftarları çileden çıkarttı.

Fenerbahçe Villarreal'den Ramiro Funes Mori'yi gözüne kestirdi!

Ocak'ta 'tan kiralanan Falette ise yaşadığı sonrası göze giremedi ve sarı-lacivertliler, stoper transferinde gaza bastı.

Fenerbahçe Villarreal'den Ramiro Funes Mori'yi gözüne kestirdi!

'da yaşanan savunma sıkıntısını çözecek isim olarak Arjantinli 'nin ismi ön plana çıktı.

Fenerbahçe Villarreal'den Ramiro Funes Mori'yi gözüne kestirdi!

İki yıldır formasını giydiği Villarreal'de gözden çıkarılan Arjantinli stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, kiralama yöntemini gidecek.

Fenerbahçe Villarreal'den Ramiro Funes Mori'yi gözüne kestirdi!

İspanyol ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödemek istemeyen Kanarya, ezeli rakibi 'ın da devrede olduğu bu transferde tüm şartları zorlayacak.

SON DAKİKA