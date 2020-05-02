Fenerbahçe Villarreal'den Ramiro Funes Mori'yi gözüne kestirdi!

Sarı-lacivertliler, savunmadaki sorunu Arjantinli yıldızla çözmeyi hedefliyor. Sarı Kanarya, Villarreal'in gözden çıkarılan 29 yaşındaki stoperi kiralamak için temasları hızlandırıyor. Geçtiğimiz yıllarda savunmasıyla ön plana çıkan Fenerbahçe'de bu sezon defans büyük alarm veriyor. Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Zanka ve Adil Rami beklenen performansı gösterememeleri nedeniyle devre arasında takımdan gönderilmişti. Bu süreçte stoperde görev verilen orta saha oyuncusu Jailson ise yaptığı hatalar nedeniyle taraftarları çileden çıkarttı. Ocak'ta Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Falette ise yaşadığı sonrası göze giremedi ve sarı-lacivertliler, stoper transferinde gaza bastı. Sarı Kanaryalar'da yaşanan savunma sıkıntısını çözecek isim olarak Arjantinli Ramiro Funes Mori'nin ismi ön plana çıktı. İki yıldır formasını giydiği Villarreal'de gözden çıkarılan Arjantinli stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, kiralama yöntemini gidecek. İspanyol ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödemek istemeyen Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da devrede olduğu bu transferde tüm şartları zorlayacak.