Trezeguet'yi Galatasaray'a o getirecek!

Yeni sezon öncesi Fatih Terim'in en büyük transfer hedeflerinden birisi Trezeguet… Aston Villa forması giyen Mısırlı kanat oyuncusunu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'dan önemli bir hamle geldi.

Takvim'de yer alan habere göre, Mustafa Cengiz yönetimi transferi bitirmek için menajer William D'Avila'ya tam yetki verdi.

G.SARAY İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM

D'Avıla Galatasaray için önemli bir için… Çünkü Garry Rodrigues, Onyekuru ve Belhanda'nın gelişinde büyük bir rol oynadı. Ayrıca anlaşma sağlanan Emre Kılınç'ın da menajeri. Alınan bilgilere göre D'Avila Trezeguet ve Aston Villa ile görüşmeleri Galatasaray adına yürütecek. Gelişmeleri de sürekli yönetime rapor edecek.

ASTON VILLA'NIN DURUMUNA BAĞLI

Trezeguet'nın Galatasaray'da oynamak istediği biliniyor… Ancak Aston Villa'nın Premier Lig'de kalması durumunda Mısırlı futbolcusunu elinde tutacağı ifade ediliyor.

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