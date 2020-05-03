Devlerin gözdesi Thomas Partey!

Atletico Madrid'in gözde oyuncusu Thomas Partey transferinde Bayern Münih ve Paris Saint Germian'den sonra Arsenal'in de bu transfer yarışına dahil olduğu öne sürüldü.

The Sun'da yer alan ve Beinsports'un derlediği haberde Paris Saint Germain'in Ganalı yıldız için 44 milyon Poundluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlandığı, Bayern Münih'in de orta sahada görev alan Javi Martinez'in yerine Thomas Partey'i transfer etmek istediği iddia edildi.

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand da yaptığı açıklama ile Partey transferinde Arsenal'in de yarışta olması gerektiğini söyledi.

Partey'in menajerliğini yapan JJ Sport Managers grubu da sosyal medya hesaplarından Partey'in ve de onunla adı geçen kulüplerin paylaşımı yaparak transfer dedikodularını hızlandırdı ancak danışmanlık şirketi daha sonra bu paylaşımı kaldırarak bir özür yazısı paylaştı.

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