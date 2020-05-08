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, Milan ile görüştü

İtalyan devi Milan'ın, Leipzig'de sportif direktörlük yapan 'e teknik direktörlük teklifi götürdüğü öğrenildi. Uzun yıllardır başarıya hasret kalan kırmızı-siyahlı kulübün teklifini Rangnick doğrularken, Milan ile menajerinin görüştüğünü de sözlerine ekledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.5.2020 12:58 ABONE OL
Ralf Rangnick, Milan ile görüştü

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig'in sportif direktörü Ralf Rangnick, teknik direktörlük için İtalya'nın Milan Kulübü ile görüştüklerini doğruladı.

Rangnick, Almanya basınına yaptığı açıklamada, "Milan Kulübü, teknik direktörlük göreviyle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Onlara menajerimle konuşmalarını söyledim ve bir görüşme gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Görüşmeden sonra yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ortaya çıktığını kaydeden 61 yaşındaki Rangnick, "Salgından sonra görüşmeler durdu. Çünkü İtalya futbolu ve Milan için sezonun devam edip etmeyeceği, maçlar devam ederse ne zaman ve nerede oynanacağı gibi daha önemli problemler oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Hoffenheim'ı 2006-2011 yıllarında amatör ligden Bundesliga'ya taşıyarak dikkatleri üzerine çeken Rangnick, daha sonra Schalke 04 ve Leipzig'de teknik direktörlük yapmıştı.

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Ralf Rangnick, Milan ile görüştü
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