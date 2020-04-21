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imzalıyor! 5 yıllık anlaşma

Milli futbolcu ile ilgili flaş bir iddiası ortaya atıldı. Adı ile anılan yıldız ismin Milan'da kalacağı ve takımıyla 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı yazıldı. Anlaşmanın detaylarını aktaran İtalyan basını, 26 yaşındaki orta sahanın, yıllık 2.5 milyon euro maaş alacağını duyurdu. İşte detaylar...

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 21.4.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 17:58 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu imzalıyor! 5 yıllık anlaşma

İtalyan devi Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun kulübünde kalacağı ifade edildi. Çalhanoğlu'nun, kırmızı-siyahlı ekiple mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatacağı aktarıldı.

İtalyan basını, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki haftalarda kulübü Milan ile tekrar masaya oturacağını ve 5 yıllık mukaveleye imza atacağını yazdı.

2017 yılında Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinden yıllık net 2.5 milyon euro kazanacağı da belirtildi. Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 maça çıkan Çalhanoğlu, süre aldığı bu maçlarda 3 gol, 1 de asist kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu'nun adı Galatasaray ile de anılıyordu. Çalhanoğlu da Türkiye'ye transfer olması durumunda sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini dile getirmişti.

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Hakan Çalhanoğlu imzalıyor! 5 yıllık anlaşma
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