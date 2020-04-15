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'dan flaş karar!

Milan'ın 10 numarası milli yıldızımız , kariyeri açısından da önemli bir karar alarak menajerini değiştirdi. basınında da geniş yer bulan haberde, tecrübeli orta sahanın dönemi öncesi önemli bir adım attığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 13:51 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu'dan flaş karar!

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, flaş bir hamleyle gündeme geldi. İtalya basınında da geniş yer bulan haberde; tecrübeli orta sahanın menajerini değiştirdiği ve transfer dönemi öncesi önemli bir adım attığı kaydedildi.

Hakan'ın Gordon Stipic ve ekibiyle çalışmaya başladığı, kariyeriyle alakalı da karar verme aşamasında olduğu bildirildi.

Milliyet'in derlediği habere göre Milan'la 2021'e kadar sözleşmesi olan ve şu anda halinden memnun olan Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör olarak Almanya'da beraber görev yaptığı Ralf Ragnick'i istiyor. Ranginck'le Milan'da daha başarılı olacağını hatta sözleşme yenileyeceği bile konuşuluyor.

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Hakan Çalhanoğlu'dan flaş karar!
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