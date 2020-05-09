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'dan dikkat çeken corona virüsü paylaşımı

Bugün 1 futbolcu ve 1 personelinin corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Süper Lig ekibi 'ın yıldız oyuncusu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yılmaz'ın paylaşımında Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nin tabelasına tutunan corona virüsünün, bir kartal tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 23:01 Son Güncelleme: 9.5.2020 23:02 ABONE OL
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken corona virüsü paylaşımı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle askıya alınan Süper Lig'in 12 Haziran itibariyle yeniden başlamasına karar verilmişti.

Takımlar sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başlarken Beşiktaş Kulübü bugün 1 futbolcu ve 1 çalışanının corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ta corona virüsü şoku

Siyah beyazlı kulüp bu gelişme üzerine tesislerini kapatırken bireysel antrenmanları da iptal etti.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz'ın paylaşımında bir kartalın, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nin tebalasını tutan bir corona virüsü, oradan uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

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Burak Yılmaz'dan dikkat çeken corona virüsü paylaşımı
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