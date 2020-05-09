Fenerbahçe'de Bjelica olmazsa rota Dalic!

Fenerbahçe'de teknik direktör meselesi ilginç bir hal almaya başladı. Önümüzdeki yıl yapılacak genel kurul nedeniyle teklif edilen 1+3 yıllık sözleşmeyi Hırvat teknik direktör Bjelica sorun etti! Ancak Fenerbahçeli kurmayların yapılan 1+3 yıllık opsiyonlu tekliften geri adım atmadığı öğrenildi.

YÖNETİM TAVİZ VERMİYOR

Fenerbahçe Yönetimi şu anda Bjelica'nın opsiyona yaptığı itirazdan vazgeçmesini bekliyor. Aksi halde Fenerbahçe Yönetimi rotayı şu anda Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic'e çevirecek.





DALIC KULÜP TAKIMI İSTİYOR!

Dalic ile daha önce de bir görüşme yapan Fenerbahçe'nin bu kez resmi teklif sunabileceği ifade ediliyor. Takvim'in haberine göre Dalic'in 31 Temmuz'da sözleşmesi bitiyor ve artık kulüp takımı çalıştırmak istediğini de ifade ediyor.

HEM FENERBAHÇE HEM HIRVATİSTAN

Fenerbahçe Yönetimi'nin de gerekirse EURO 2020'de Hırvatistan'ın başında olmak isteyen Dalic'in 1 yıl için hem Fenerbahçe'nin hem de Hırvat Milli Takımı'nın başında yer almasına izin verebileceği belirtiliyor.

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