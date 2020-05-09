Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Vedat Muriqi'nin, Lazio ve Napoli'nin takibinde olduğunu yazan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin uzun yıllar Çizme'de top koşturan Hırvat golcü Bruno Petkoviç'i alacağını iddia etti. İşte detaylar... Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Sarı-lacivertli kurmaylar bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsiz. Kanarya golcü futbolcuyu ederini bulması halinde satmayı planlıyor. Bu nedenle Fenerbahçe'de bir yandan golcü arayışları da başlamış durumda. İtalyan basını da Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız futbolcuyu yazdı. İşte o isim... PETKOVIC İDDİASI GÜNDEME GELDİ Sarı-lacivertli takımın golcüsü Vedat Muriç'in, Tottenham, Lazio ve Napoli'nin yakın markajında olduğunu yazan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Muriç'i satması durumunda Dinamo Zagreb'de forma giyen Bruno Petkoviç'i transfer edeceğini yazdı. Teknik direktör konusunda Nenad Bjelica ile görüşmeler yürüten Kanarya'nın, 25 yaşındaki golcü oyuncuyu da almak istediği kaydedildi.