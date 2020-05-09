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'den golcü harekatı!

Vedat Muriqi'nin, Lazio ve Napoli'nin takibinde olduğunu yazan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin uzun yıllar Çizme'de top koşturan Hırvat golcü Bruno Petkoviç'i alacağını iddia etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 07:29 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 07:44
Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın peşinde.

Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Sarı-lacivertli kurmaylar bu doğrultuda çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'den golcü harekatı!

'de Vedat Muriqi'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsiz. Kanarya golcü futbolcuyu ederini bulması halinde satmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Bu nedenle 'de bir yandan golcü arayışları da başlamış durumda.

Fenerbahçe'den golcü harekatı!

İtalyan basını da 'nin gündemine gelen yıldız futbolcuyu yazdı. İşte o isim...

Fenerbahçe'den golcü harekatı!

PETKOVIC İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Sarı-lacivertli takımın golcüsü Vedat Muriç'in, Tottenham, Lazio ve 'nin yakın markajında olduğunu yazan İtalyan basını, 'nin Muriç'i satması durumunda 'de forma giyen Bruno Petkoviç'i edeceğini yazdı.

Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Teknik direktör konusunda Nenad Bjelica ile görüşmeler yürüten Kanarya'nın, 25 yaşındaki golcü oyuncuyu da almak istediği kaydedildi.

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