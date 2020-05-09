Galatasaray'dan o kulüplere geçmiş olsun mesajı

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sancaktepe kulüpleri yaptıkları açıklama ile oyuncu veya personelinde corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini resmen açıklamıştı. Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu kulüplere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde koronavirüse rastlanılan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz."

Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! Pozitif çıktı

Son dakika: Ankaragücü'nde corona virüsü depremi!

Fenerbahçe'den son dakika corona virüsü açıklaması