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'dan o kulüplere geçmiş olsun mesajı

Kulübü, oyuncu veya personelinde corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini resmen açıklayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sancaktepe kulüpleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 19:49 Son Güncelleme: 9.5.2020 20:05 ABONE OL
Galatasaray'dan o kulüplere geçmiş olsun mesajı

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sancaktepe kulüpleri yaptıkları açıklama ile oyuncu veya personelinde corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini resmen açıklamıştı. Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu kulüplere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde koronavirüse rastlanılan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz."

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Galatasaray'dan o kulüplere geçmiş olsun mesajı
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