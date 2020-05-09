Juventus'un yıldızı Giorgio Chiellini'den Felip Melo'ya şok sözler!

Verdiği röportajda kariyeri boyunca iki oyuncunun kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını belirten Chiellini, "Bunlardan biri Balotelli. O takımdaki insanlara saygısı olmayan negatif bir insan. 2013'te Brezilya'da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası'da hiçbir şeyin ucundan tutmadı. Kesinlikle tokadı hak ediyordu" dedi.



Deneyimli savunmacı, Balotelli'den de daha kötü biri olduğunu söyledi. O isim Galatasaraylıların sevgilisi Felipe Melo'dan başkası değil.

"Balotelli'den daha kötüsü var: Felipe Melo. O kötünün de kötüsü. İnsanlara saygısı olmayanlara, hep aykırı hareket edenlere katlanamıyorum. O etraftayken sanki hep kavga çıkacakmış gibiydi. Yöneticilere onun çürük elma olduğunu söylemiştim."



Chiellini'ye bu itiraflarının ardından Balotelli ile karşı oynamanın garip olup olmayacağının sorulması üzerine ise "Benim hiçbir kötü niyetim yok. Buna ihtiyacım da yok. Eğer onlarla bir şey paylaşmam gerekirse bunu yaparım. Ben herkesin en iyi arkadaşı değilim. Ama onlar kabul edilebilir sınırların ötesinde davranan iki futbolcuydu. Problem onların kötü oynaması veya birkaç gece dışarı çıkmaları değil, problem onların saygısının olmaması. Bu bir kez yaşanabilir ama sürekli olamaz." şeklinde konuştu. (Ajansspor)

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