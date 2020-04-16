Felipe Melo'dan corona virüsü yardımı

Kariyerine ülkesinin Palmeiras takımında devam eden Felipe Melo, ülkesinde corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle zorluklar yaşayan insanlara yardımlarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen, kariyerinde ayrıca Inter, Juventus gibi takımların da formasını terleten Melo, kendisinin başlattığı girişimle insanlara yarım götürüyor.

6 tonun üzerinde gıda yardımı yapan 36 yaşındaki futbolcu, Sao Paolo şehrindeki corona virüsü pandemisi nedeniyle ekonomik ve sağlık sorunları yaşayan topluluklara bağışlarda bulundu.