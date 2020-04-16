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'dan corona virüsü yardımı

Bir dönem Türkiye'de forması giyen ve kariyerine 'ta devam eden Brezilyalı orta saha oyuncusu , ülkesinde corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mali olarak zor durumda olan insanlara 6 tonun üzerinde gıda yardımında bulundu.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 20:31 ABONE OL
Felipe Melo'dan corona virüsü yardımı

Kariyerine ülkesinin Palmeiras takımında devam eden Felipe Melo, ülkesinde corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle zorluklar yaşayan insanlara yardımlarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen, kariyerinde ayrıca Inter, Juventus gibi takımların da formasını terleten Melo, kendisinin başlattığı girişimle insanlara yarım götürüyor.

6 tonun üzerinde gıda yardımı yapan 36 yaşındaki futbolcu, Sao Paolo şehrindeki corona virüsü pandemisi nedeniyle ekonomik ve sağlık sorunları yaşayan topluluklara bağışlarda bulundu.

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Felipe Melo'dan corona virüsü yardımı
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