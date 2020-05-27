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2 - 1 04 (MAÇ SONUCU)

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 28. haftasında ve 'ın forma giydiği evinde, 'ın oynadığı 04'ü 2-1 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 68. dakikada Kenan Karaman attı.

Giriş Tarihi: 27.5.2020 23:26 Son Güncelleme: 27.5.2020 23:28 ABONE OL
Fortuna Düsseldorf 2 - 1 Schalke 04 MAÇ SONUCU

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 28. haftasında Kaan Ayhan ve Kenan Karamanlı Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.

TSİ 21.30'da başlayan ve Esprit Arena'da seyircisiz oynanan maçta Fortuna Düsseldorf, Rouwen Hennings ve Kenan Karaman'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Ozan Kabak müsabakaya ilk 11'de başladılar.

Bu sonuçla Fortuna Düsseldorf puanını 27'ye yükseltirken 10 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.

21.30'da başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

-Augsburg 0-0 Padeborn
-Union Berlin 1-1 Mainz 05
-Hoffenheim 3-1 Köln

Borussia Dortmund 0 - 1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU) Bayer Leverkusen 1 - 4 Wolfsburg (MAÇ SONUCU) RB Leipzig 2 - 2 Hertha Berlin (MAÇ SONUCU)

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Fortuna Düsseldorf 2 - 1 Schalke 04 (MAÇ SONUCU)
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