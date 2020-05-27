Fortuna Düsseldorf 2 - 1 Schalke 04 (MAÇ SONUCU)

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 28. haftasında Kaan Ayhan ve Kenan Karamanlı Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.
TSİ 21.30'da başlayan ve Esprit Arena'da seyircisiz oynanan maçta Fortuna Düsseldorf, Rouwen Hennings ve Kenan Karaman'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Ozan Kabak müsabakaya ilk 11'de başladılar.
Bu sonuçla Fortuna Düsseldorf puanını 27'ye yükseltirken 10 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.
21.30'da başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
-Augsburg 0-0 Padeborn
-Union Berlin 1-1 Mainz 05
-Hoffenheim 3-1 Köln