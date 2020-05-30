Fenerbahçe'den Visca teklifi! 2 oyuncu...

Geçtiğimiz sezonlardan bu yana F.Bahçe'nin gündeminde olan Visca'da yine hareketli günler yaşanıyor. Boşnak futbolcunun da sarı-lacivertlilere gitmek istediğini Başakşehir yönetimine iletmesi yeni görüşmelere neden oldu.



Daha önce sarı-lacivertlilerin tekliflerine olumsuz yanıt veren Başakşehir, oyuncunun da gitmek istemesi nedeniyle bu kez transfere sıcak bakıyor. F.Bahçe, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusu için Başakşehir'e iki isim ve para teklif etti. Fotomaç'ın haberine göre Alper Potuk ile Tolgay Arslan'ı takas olarak sunan F.Bahçe, bir miktar da para önerdi.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Visca'ya imza attırmayı hedefleyen Kanarya, tüm şartları zorlayacak..

Almanya'yı sallayan golcü Fenerbahçe'ye!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük şok!

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Galatasaraylı yıldız...

Fenerbahçe'ye '2. Emre Belözoğlu' geliyor!

Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer!