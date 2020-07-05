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paylaşılamıyor! sonrası ...

'ın devre arası döneminde Monaco'dan kiraladığı , sezon bitmeden takımına geri döndü. Sarı kırmızılı takım Onyekuru'yu önümüzdeki sezon için tekrar kadroya katmayı düşünürken yıldız ismin taliplileri de bir bir artıyor. İşte Onyekuru'yu isteyen takımlar...

Giriş Tarihi: 5.7.2020 16:30 ABONE OL
Onyekuru paylaşılamıyor! Fenerbahçe sonrası Olympiakos...

Ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık gelen ve kısa süre önce sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle Monaco'ya geri çağırılan Henry Onyekuru'ya talip çıktı.

Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Onyekuru transferi için nabız yokladığı bilinirken, Yunan basını Olimpiakos'un yıldız futbolcu için izleyeceği yol haritasını yazdı.

Konu ile ilgili yazılan haberde Olimpiakos'un, gelecek sezon forvet hattını Onyekuru ile güçlendirmek istediği ifade edildi. Yunan kulübünün yetkilileri, yıldız futbolcu ile temas halinde.

TEKLİF İÇİN BEKLEMEDELER
Öte yandan Monaco'nun Onyekuru kararı beklenecek ve doğru zamanda Fransı kulübünün kapısı çalınacak.

Onyekuru bu sezon Monaco ve Galatasaray dahil olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 gol 3 asistle oynadı.


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Onyekuru paylaşılamıyor! Fenerbahçe sonrası Olympiakos...
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