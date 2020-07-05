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'tan 'a sert sözler!

2001-2007 yılları arasında 'de top koşturan, sarı lacivertli takımda kaptanlık da yapan açıklamalarda bulundu. Kariyerine teknik adam olarak devam eden tecrübeli isim Fenerbahçe Başkanı hakkında da flaş ifadelerde bulundu. İşte Özat'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 5.7.2020 16:00 Son Güncelleme: 5.7.2020 16:08 ABONE OL
Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

"Yorumculuk yaptığım dönemde Simge Fıstıkoğlu'na "Kadınla konuşmam" demedim. Cinsiyetçi bir yaklaşımda bulunmadım. Ben futbolu bilmeyen kimseyle futbolu konuşmam.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

O gün orada olay çok farklı yansıtıldı. Aslında o gün bana bu tepkileri verenler, dönüyorlar dolaşıyorlar kapalı kapılar ardında bana hak veriyorlar.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

Benimle konuşan kadınlar ya sunuyorlar ya da siyasi program yapıyorlar. Simge de şu an futbol programı değil hava durumu sunuyor. Sanırım zamanında ne kadar doğru söylediğim ortada.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

"G.SARAY'IN BU DURUMA DÜŞECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUM"
Bu sene futboldan bir şey anladık dersek yalan olur. İlk defa üç büyük takım yarışın içerisinde değil. Özellikle 10 senede 8 şampiyonluk alan 'ın bu duruma düşeceğini hiç düşünmüyordum.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

ise çabuk hoca değişikliğine gitti. ile bir yükselişe geçti fakat seneyi kaybetti.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

, kendi içinde birliği ve beraberliği sağlayamadığı için maksimum 2 ya da 3 yılda bir şampiyon oluyor. İşlerin yanlış gittiğini 2 sezondur görüyoruz.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

Radyo Gol'e açıklamalarda bulunan , şampiyonluğa oynayan takımlar hakkında konuştu. Özat, ", ve 'u kutluyorum. Aynı yarışın içerisinde onlarda var ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyorlar." dedi.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

"ANADOLU TAKIMLARININ YÜKSELİŞİ 3 BÜYÜKLERİN YANLIŞ İŞ YAPMASI YÜZÜNDEN"
Anadolu takımlarının yükselişe geçmesi bu takımların doğru yolda olduğundan dolayı değil üç büyük kulübün doğru işleri az yapmasından kaynaklanıyor.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

Bugün , ve 'ın bütçesi her kulüpten fazladır. Dolayısıyla seyircisiz ile ligin tadı tuzu yok demek çok doğru olur.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

'ın son dönemleri çok fazla hata yaptığı için iyi gitmedi. İnsanlara küsüldü, kapalı kapılar arkasında üzerleri çizildi. Bugün 'nin durumuna bakınca geçmişten bir farkının olmadığını görüyorum.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

Önce kini, kibri ve nefreti üzerinden atacaksın. "Düşmanımın düşmanı dostumdur" zihniyeti ile kulüp yönetilmez. Bunları eleştiren bunların düşmanı oluyor.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

döneminde de bu vardı. İnsanlar zannediyor ki bizim aramızda sorun yok. Aziz Yıldırım sırf onu eleştirdiğim için yıllarca benimle konuşmadı.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

"TAVŞAN DAĞA KÜSMÜŞ, DAĞIN HABERİ YOK"
tarihine geçmiş oyuncuların fotoğraflarını koridorlardan indirebilirsiniz lakin tarihten silemezsiniz. Karton taraftar uygulamasına tüm takım kaptanlarını koymuşlar beni koymamışlar.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

ALİ KOÇ 1 SENE DAHA ŞAMPİYON OLMASIN, STADIN ÖNÜNDEN GEÇEBİLİR Mİ?
Onlara diyorum ki "Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok". Benim fotoğrafımı koysanız ne olur, koymasanız ne olur! , 1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadyumun önünden geçebiliyor mu?

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

"DÜZENİN OLMADIĞI YERDE SİSTEM OLMAZ"
Önümüzdeki sezon proje takım olursa çalışmak istiyorum. Bu sezon 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan her takım, 'de hemen hemen her kulüp 3 hoca değiştirmiş. Düzenin olmadığı yerde sistem olmaz.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

Böyle bir düzende hocalık yapmak çok zor oluyor. Parayı veren düdüğü çalmaya çalışıyor. Her başkanın içinde %99 teknik direktör olma hayali var.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

Hepsi bizden iyi bildiği için bu kadar çok değişim oluyor. Aynı şeyler yapılarak farklı sonuçlar alınmaz.

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Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!
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