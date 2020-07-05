Ümit Özat'tan Ali Koç'a sert sözler!

"G.SARAY'IN BU DURUMA DÜŞECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Bu sene futboldan bir şey anladık dersek yalan olur. İlk defa üç büyük takım yarışın içerisinde değil. Özellikle 10 senede 8 şampiyonluk alan Galatasaray'ın bu duruma düşeceğini hiç düşünmüyordum.

