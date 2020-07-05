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Trabzon’da galibiyet coşkusu

'in 30'uncu haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele bordo-mavililerin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu galibiyet Trabzon'da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 00:28 Son Güncelleme: 6.7.2020 00:29 ABONE OL
Trabzon’da galibiyet coşkusu

Trabzonspor'un, Süper Ligin 30'ncu haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendiği maç sonrası kentte taraftarlar kutlama yaptı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.

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Trabzon’da galibiyet coşkusu
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