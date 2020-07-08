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'den mağlubiyet yorumu!

Teknik Direktörü , 'in 31. haftasında 'a 4-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, skordan değil ama oyundan memnun olduğunu ifade etti. Öte yandan Terim, taçtan yedikleri golden dolayı da oyuncularını eleştirdi.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 23:57 Son Güncelleme: 9.7.2020 00:02 ABONE OL
Fatih Terim'den mağlubiyet yorumu!

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Mücadelenin ardından konuşan Fatih Terim, mağlubiyeti yorumlarken, yeni yabancı sınırı hakkında da görüşlerini dile getirdi.

Farklı yenilgiye rağmen oyundan memnun olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Açıkçası ben kenarda oyundan zevk aldım, skordan değil ama oyundan zevk aldım. Sadece yediğimiz golleri düşündüğümüz zaman, gol yediğimiz süreye kadar pozisyon vermedik, pozisyonları buluyoruz, taçtan gol yedik. Adem kaçırıyor, geliyor top gol oluyor. O topu kaleye sokmak önemli, ne kadar topu tuttuğumuz önemli değil. Taçtan gol yememeyi Galatasaray'da oynayan oyuncuların öğrenmesi gerekiyor." dedi.

TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı hakkında da açıklamalarda bulunan Terim, şöyle konuştu: "Yabancı sınırlaması algısı zaten önceden yapıldı, siz zaten bilmiyor muydunuz? TFF yeni açıklamış. Bir karar almışlar, uygulayacağız. Bir organizasyon kısıtlanarak hiç bir zaman başarılı olmamıştır. Federasyon en üst seviyedir, bir karar almışlardır ve biz saygı duyacağız. Oyuncu yetiştirmek önemliyse, o kadar oyuncu sattık Avrupa'ya. 'Stoper yok' diyorlardı, şimdi Avrupa'nın en iyi stoperleri var, onları sattık Avrupa'ya. Şimdi tekrar hazırlanalım. 3-0 hükmen mağlubiyetleri tekrardan görelim. Görmedik mi? Yaşamadık mı biz bunları? Hiç bir organizasyon kısıtlamalar ile bir yere gelemez."

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Fatih Terim'den mağlubiyet yorumu!
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