Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: CAS Trabzonspor'la ilgili kararını 2 hafta sonra verecek

Son dakika: 'la ilgili kararını 2 hafta sonra verecek

Son dakika... 'un, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasına ilişkin Uluslararası () yaptığı itirazın duruşması çevrim içi olarak yapıldı. TSİ 10.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, bordo-mavili kulüple ilgili kararın iki hafta sonra verileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 13:17 Son Güncelleme: 16.7.2020 13:38 ABONE OL
Son dakika: CAS Trabzonspor'la ilgili kararını 2 hafta sonra verecek

UEFA, 2019 yılındaki ekonomik tablosunda tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle Trabzonspor'u 1 yıl Avrupa kupalarından men etmişti.

Karadeniz temsilcisi, bu kararın ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine itirazda bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle tele konferans yoluyla yapılan toplantı sona erdi.

Lozan'da yapılan toplantının ardından CAS'ın kararını 2 hafta sonra açıklayacağı ifade edildi.

Süper Lig'de ikinci durumda bulunan Trabzonspor ile ilgili alınacak karar, Avrupa kupalarına katılacak takımları da belirleyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları açıklandı! 2020 Liselere Geçiş Sistemi sınavı LGS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? MEB sonuç ekranı
LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için MEB tercih kılavuzu yayınlandı! LGS 2020 lise taban puanları ve kontenjanları
Nitelikli okul tercihi için LGS baraj puanı kaç? LGS 2020'de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor?
LGS 2020 tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden tercih yapılır? LGS 2020 tercih kılavuzu robotu yayınlandı mı?
LGS 2020 sonuçları nereden öğrenilir, hangi siteden ve nasıl bakılır? LGS sonuçları öğrenme ve MEB ekranı ile sonuç sorgulama
YKS sonuçları ne zaman, bu ayın kaçında açıklanacak? YKS 2020 üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı?
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan nitelikli okullar hangileri? LGS il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri listesi 2020
SON DAKİKA: Survivor Barış Murat Yağcı ölümle tehdit ediliyor! Popüler Survivor yarışmacısının babasından şaşırtan sözler!
Son dakika: Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit
LGS sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika LGS sonuçları açıklaması! Tercih kılavuzu BURADA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: CAS Trabzonspor'la ilgili kararını 2 hafta sonra verecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA