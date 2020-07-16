Son dakika: CAS Trabzonspor'la ilgili kararını 2 hafta sonra verecek

UEFA, 2019 yılındaki ekonomik tablosunda tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle Trabzonspor'u 1 yıl Avrupa kupalarından men etmişti.
Karadeniz temsilcisi, bu kararın ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine itirazda bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle tele konferans yoluyla yapılan toplantı sona erdi.
Lozan'da yapılan toplantının ardından CAS'ın kararını 2 hafta sonra açıklayacağı ifade edildi.
Süper Lig'de ikinci durumda bulunan Trabzonspor ile ilgili alınacak karar, Avrupa kupalarına katılacak takımları da belirleyecek.