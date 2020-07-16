CAS Trabzonspor'la ilgili kararını 2 hafta sonra verecek

Trabzonspor'un, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasına ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itirazın duruşması çevrim içi olarak yapıldı. TSİ 10.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, bordo-mavili kulüple ilgili kararın iki hafta sonra verileceği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.