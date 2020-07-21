Beşiktaş'ın Emre Demir ve Mensah teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş sezonu 3'üncü sırada bitirmenin hesaplarını yaparken bir yandan da yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüyor.

Birçok ismi takibe alan siyah-beyazlılarda listenin başını Emre Demir ve Mensah çekiyor.

Beşiktaş, Kayserispor'a Mensah ve Emre Demir için resmi teklif yaptı.

KARTAL'IN TEKLİFİ 1.5 MİLYON EURO

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş, Mensah ve Emre Demir için Kayseri ekibine 1.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Sarı kırmızılılar bu teklifi düşük buldu ve görüşmeler bu aşamada durdu.

G.SARAY DA DEVREDE

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mensah için Kayserisporlu yetkilileri aradı ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Albayrak ile Kayserisporlu yetkililer oyuncunun ücreti hakkında konuşma yapmadı.

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