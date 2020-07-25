Beşiktaş sezonu üçüncü bitirdi! Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu Ankara'da kapattı.

Siyah-beyazlılar konuk olduğu Gençlerbirliği'ni farklı yendi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan ligde çizdiği başarılı grafikle sezonu üçüncü sırada bitirdi.

Beşiktaş'ın gollerini Atiba, Diaby ve Elneny kaydetti.

Haftaya dördüncü sırada giren Beşiktaş, Göztepe'nin Sivasspor'u yenmesi sonrasında Yiğidoları geride bıraktı ve 62 puanla sezonu üçüncü tamamladı.

Süper Lig'e veda eden takımlar belli oldu!

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

11. dakikada sol kanattan Boyd'un ortasında ön direkte Atiba'nın vuruşu direğe çarparak auta gitti.

12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Boyd kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Flavio son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada ani gelişen Gençlerbirliğ atağında ceza sahasına yapılan ortada Sio'nun indirdiği topa ceza yayının biraz gerisinden İlker'in şutu az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada Flavio yaklaşık 25-30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top kalecinin sağından fileler ile buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında, elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

43. dakikada Boyd'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Nkoudou topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol öncesinde elle müdahale olduğuna karar veren hakem golü iptal etti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR GELECEK...