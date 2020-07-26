Maicon'dan Galatasaray açıklaması! "Geri dönüyorum"

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Maicon, resmen sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda satılmak istenen deneyimli savunmacı için 1.5 sezon formasını giydiği Al Nasr'ın teklif yaptığı ancak tarafların anlaşamadığı ifade edilmişti.

Kiralık sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki stoper, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Al Nasr'a veda etti. Maicon eski kulübüne teşekkür ederken, sarı-kırmızılı takıma döndüğünü de açıkladı.

Maicon'un Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Al Nasr'da 1.5 yıllık harika dönemin ardından, yöneticilere, taraftarlara ve takım arkadaşlarıma benim için yaptıkları her şey için teşekkür ederim. Berabere kazandık ve harika anılan yaşadık. Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı."

Maicon'un Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.

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