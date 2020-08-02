Fenerbahçe'den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Gelecek sezon...

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'den flaş kararı! Gelecek sezon...

'de gelecek sezon için flaş kararlar alınmaya başlandı. Sarı-lacivertliler, performansından memnun olmadıkları ile yollarını ayıracak. Kanarya, bu doğrultuda ile ilgili de kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.8.2020 09:02 Son Güncelleme: 2.8.2020 09:18 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika kararı: Ferdi Kadıoğlu gelecek sezon...

kadro planlaması çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler birçok bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de son dakika kararı: Ferdi Kadıoğlu gelecek sezon...

Bu çerçevede sol bek, sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve golcü transferleri yapılacak. Mevcut ilk 11'in büyük bölümü değişse de bazı isimler sabit kalacak.

Fenerbahçe'de son dakika kararı: Ferdi Kadıoğlu gelecek sezon...

Kaleci Altay, , Gustavo ve kalırsa Vedat Muriqi gibi isimler ilk 11'in değişmezi olacak. Bu isimlere son haftalardaki çıkışıyla sürpriz bir oyuncu daha eklendi.

Fenerbahçe'de son dakika kararı: Ferdi Kadıoğlu gelecek sezon...

Özellikle Beşiktaş derbisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve artık takım arkadaşlarının da büyük güven duyduğu ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olacak.

Fenerbahçe'de son dakika kararı: Ferdi Kadıoğlu gelecek sezon...

Ferdi daha önceleri alternatif isim olarak düşünülüyordu. Aynı bölgede oynayan ve performansı yeterli görülmeyen 'in sözleşmesi devam etse de yollar ayrılabilir ya da kanat için yeni bir takviye gelebilir.

Fenerbahçe'de son dakika kararı: Ferdi Kadıoğlu gelecek sezon...

Ancak bu gerçekleşse bile Ferdi ilk tercih olacak. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolası ile yola çıkacak olan sarı-lacivertliler genellikle tecrübeli oyuncuları ilk 11'de oynatmayı planlıyordu.

Fenerbahçe'de son dakika kararı: Ferdi Kadıoğlu gelecek sezon...

20 yaşındaki Ferdi ise performansı ve çıkışı ile istisna oldu. Sıradaşı futbolu, çalımları, enerjisi ve hırsı ile birçok takım arkadaşını geride bırakarak formayı aldı.

Fenerbahçe'de son dakika kararı: Ferdi Kadıoğlu gelecek sezon...

Yapılan planlamada Ferdi'nin kamp çalışmaları ve yeni sezonda sürekli oynayarak daha da iyi hale gelmesi bekleniyor. Genç yıldız kanatların yanısıra forvet arkasında da oynayabiliyor. Bu da teknik heyetin maç içinde hamle yapabilmesine şans tanıyor. (Milliyet)

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Fenerbahçe'den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Gelecek sezon...
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