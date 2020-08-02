Max Kruse'nin yeni adresi belli oluyor! Tarih verdiler...

Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan Max Kruse'ye Almanya'da talip üstüne talip çıkıyor.

Daha önce kendisini isteyen takımların 'Fenerbahçe davasından dolayı çekindiği' ifade edilen Alman yıldız için bu kez bambaşka bir haber gündeme geldi.

Sport1.de adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haberde Max Kruse ile Werder Bremen, resmi transfer görüşmelerine başladı bile.

KARAR İÇİN TARİH...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Werder Bremen'in, 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon kampına kadar son kararını vereceği ifade edildi.

SCHALKE DE İSTİYOR

Öte yandan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da formasını terlettiği Schalke 04'ün de Max Kruse'nin peşine düştüğü ifade edildi. Schalke'nin yanısıra Union Berlin ile Kruse flörtü de sürüyor.

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