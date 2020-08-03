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'e teklif yaptı

çalışmalarını sürdüren , Fransız ekibi 'da forma giyen deneyimli sağ bek 'e teklif yaptı. Sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacak olan 'ün yerine bir sağ bek arayan siyah-beyazlıların ilk tercihini Rafael olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 01:22 Son Güncelleme: 4.8.2020 01:26 ABONE OL
Beşiktaş Rafael'e teklif yaptı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün boşluğunu Rafael ile doldurmayı planlıyor.

Milli sağ bekin takımdan ayrılmaya karar vermesinin ardından gaza basan siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'dan forma giyen Brezilyalı sağ beke teklif yaptı.

TRT Spor'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve Beşiktaş ile görüştü.

Rafael'in Sergen Yalçın'ın listesinde 1 numarada olduğu belirtiliyor. Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla anlaşamaması durumunda ise alternatiflere yönelecek.

Rafael, bu sezon 19 maçta Lyon forması giyerken, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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Beşiktaş Rafael'e teklif yaptı
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