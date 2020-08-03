Beşiktaş Rafael'e teklif yaptı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün boşluğunu Rafael ile doldurmayı planlıyor.

Milli sağ bekin takımdan ayrılmaya karar vermesinin ardından gaza basan siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'dan forma giyen Brezilyalı sağ beke teklif yaptı.

TRT Spor'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve Beşiktaş ile görüştü.

Rafael'in Sergen Yalçın'ın listesinde 1 numarada olduğu belirtiliyor. Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla anlaşamaması durumunda ise alternatiflere yönelecek.

Rafael, bu sezon 19 maçta Lyon forması giyerken, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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