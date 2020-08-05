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Falcao'dan 'a: Yuvana hoş geldin

, 'a geri döndü. Spor camiasından bazı arkadaşları deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılı takıma dönüşü dolayısıyla mesajlar yayımladı. Falcao da bir dönem 'de beraber oynadığı Arda için hoş geldin mesajı paylaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 22:48 Son Güncelleme: 5.8.2020 22:50 ABONE OL
Falcao'dan Arda Turan'a: Yuvana hoş geldin

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılılara transfer olan Atletico Madrid'de takım arkadaşı Arda Turan'a sosyal medya hesabından hoş geldin mesajı yayımladı.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Arda Turan, Galatasaray'da tekrar buluştu.

Sarı-kırmızılılar transfer olan Arda, Falcao ile İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde beraber başarılı bir dönem geçirmiş, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı kazanmıştı.

Falcao, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Arda paylaşımını alıntılayarak, başarılı futbolcuya 'Hoş geldin' notunu ekledi.

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Falcao'dan Arda Turan'a: Yuvana hoş geldin
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