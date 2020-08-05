Son dakika: Arda Turan Galatasaray'a imza attı

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Son dakika: 'a imza attı

Son dakika... resmen 'a döndü. Bugün önce yöneticilerle daha sonra da Başkan 'le görüşen deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı takımla anlaşmıştı. Transfer resmi siteden de duyuruldu. Arda Turan, imzayı attı ve yeni sezonda Galatasaray formasını terletecek.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 19:07 Son Güncelleme: 5.8.2020 19:15 ABONE OL

Arda Turan, 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a geri döndü.

İspanya'nın Atletico Madrid ve Barcelona ekiplerinden sonra Medipol Başakşehir forması giyen deneyimli oyuncu, devre arasında turuncu-lacivertli takımdan ayrılmıştı.

Arda Turan, Fatih Terim'in ısrarı sonrasında bugün önce yöneticilerle daha sonra da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le görüştü. Toplantının ardından Cengiz, 33 yaşındaki oyuncuyla anlaştıklarını açıklamıştı.

Transfer resmi siteden de duyuruldu. Arda Turan, Galatasaray'a imza attı. Deneyimli oyuncunun 1+1 yıllık kontrat yaptığı ve 66 numaralı formayı giyeceği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasarayımız, profesyonel futbolcu Arda Turan'ın transferi için anlaşma sağladı.

30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Arda Turan, Galatasaray altyapısından yetişip son dönemlerde Türk futbolunu Avrupa'da gururla temsil eden isimlerin başında geldi.

2005-2011 yılları arasında akademisinde yetiştiği Galatasaray'da hizmet veren Arda Turan, 2007-2008 yılında takımımızla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı. Arda Turan Galatasaray kariyerinde Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası, 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun parçası oldu.

2011-2012 sezonu başında kulübümüze 13 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Avrupa'ya adım atacağı ilk kulüp olan Atletico Madrid'e transferi gerçekleşen futbolcumuz, İspanyol kulübünde dört sezon başarıyla forma giydi.

Madrid ekibindeki macerasında bir La Liga Şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupası, bir Copa del Rey, bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu başarıları yaşayan kadronun önemli bir parçası olan Arda Turan, bu sürecin ardından dünya devlerinin dikkatini çekti.

2015-2016 sezonu yazında Katalan devi Barcelona, Arda Turan'ı 34 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. Bu transfer, bir Türk futbolcu için ödenen en yüksek bonservisli transfer olma rekoruna sahip bulunuyor.

Barcelona'da kariyerinin zirvesini yaşayan Arda Turan, La Liga, Copa del Rey (2), İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bu süreçte Türkiye A Milli Takımı'nda Euro 2008 ve Euro 2016'ya katılmayı başaran kadronun önemli parçası olan Arda Turan, ay-yıldızlı formayı 100 kez sırtına geçirerek 16 gole imza attı.

Galatasaray Akademisi'nden çıkarak Avrupa'da Türk futbolunu gururla temsil eden oyuncumuz, İspanya kariyerine 10 kupa sığdırarak ülkesine geri döndü.

Son 1,5 sezonunu Medipol Başakşehir takımında geçiren Arda Turan, kariyerinin bundan sonraki evresinde yuvasında, Galatasaray forması ile devam edecek.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz."

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Son dakika: Arda Turan Galatasaray'a imza attı
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