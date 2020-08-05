Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Arda Turan ile anlaştık

Arda Turan transferi birinci ağızdan açıklandı.

Bugün Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya gelen yıldız futbolcu, daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Arda ile anlaşmaya vardı ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yıldız ismin 66 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

Arda Turan'ın transferine dair konuşan Başkan Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı: "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır."

Öte yandan 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan maç başı 20 bin TL kazanacağı belirtiliyor.

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YILLAR SONRA YUVAYA DÖNDÜ

Arda Turan 2011 yılında Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu. Milli futbolcu Atletico'dan Barcelona'ya, Barça'dan ise Başakşehir'e geldi. 9 yıl sonra yuvasına dönen Arda, daha önce 2005-2011 yılları arasında Galatasaray forması giydi ve 130 maça çıkıp 25 gol attı.

Arda Turan'ın kariyerinde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası, 2 İspanya La Liga, 3 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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