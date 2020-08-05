Savaş Çorlu'dan Arda Turan açıklaması! "Maç başı 20 bin TL alacak"

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Galatasaray, Arda Turan transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, deneyimli yıldızla anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki futbolcu böylece 2011 yılında ayrıldığı sarı-kırmızılı takıma 9 yıl sonra geri dönmüş oldu. Arda Turan'ın 1+1 yıllık mukaveleye imza attığı ve 66 numaralı formayı giyeceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, "Arda Turan Galatasaray'dan maç başı 20 bin TL alacak" ifadelerini kullandı.