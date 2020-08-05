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Son dakika... , transferinde mutlu sona ulaştı. BeIN Sports'un haberine göre sarı-kırmızılı takım, deneyimli yıldızla anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki futbolcu böylece 2011 yılında ayrıldığı sarı-kırmızılı takıma 9 yıl sonra geri dönmüş oldu. Arda Turan'ın 1+1 yıllık mukaveleye imza attığı ve 66 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 14:58 Son Güncelleme: 5.8.2020 15:31 ABONE OL
Son dakika: Arda Turan Galatasaray'da

Arda Turan yuvaya geri döndü.

Devre arası Başakşehir'den ayrılan ancak sarı-kırmızılı yönetimden veto yediği için Galatasaray'a imza atamayan yıldız futbolcu, sonunda muradına erdi.

BeIN Sports'un haberine göre, yaklaşık 6 aydır bireysel olarak antrenmanlara devam eden Arda Turan sarı-kırmızılı takımla anlaştı. Fatih Terim'in ısrarla istediği 33 yaşındaki isim, yeni sezonda Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

Transfer önümüzdeki günlerde borsaya bildirilecek. Sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı giyecek.

Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya gelen yıldız futbolcu, daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti.

YILLAR SONRA YUVAYA DÖNDÜ

Arda Turan 2011 yılında Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu. Milli futbolcu Atletico'dan Barcelona'ya, Barça'dan ise Başakşehir'e geldi. 9 yıl sonra yuvasına dönen Arda, daha önce 2005-2011 yılları arasında Galatasaray forması giydi ve 130 maça çıkıp 25 gol attı.

Arda Turan'ın kariyerinde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası, 2 İspanya La Liga, 3 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

(Arda Turan, TT Stadı'nda)

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Son dakika: Arda Turan Galatasaray'da
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