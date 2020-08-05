Fatih Terim'e taraftardan Arda Turan tepkisi!

Daha önce ismi Galatasaray ile sık sık anılan tecrübeli futbolcu Arda Turan sonunda muradına erdi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız" açıklamasında bulunmuş ve Arda'nın transferi resmen duyurulmuş oldu. Bu gelişmenin ardından Cimbom'un taraftarı da ikiye bölündü. İşte öne çıkan Arda Turan tepkileri...