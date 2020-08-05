Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fatih Terim'e taraftardan Arda Turan tepkisi!

'e taraftardan tepkisi!

Daha önce ismi Galatasaray ile sık sık anılan tecrübeli futbolcu Arda Turan sonunda muradına erdi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız" açıklamasında bulunmuş ve Arda'nın transferi resmen duyurulmuş oldu. Bu gelişmenin ardından Cimbom'un taraftarı da ikiye bölündü. İşte öne çıkan Arda Turan tepkileri...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 18:25
Fatih Terim'e taraftardan Arda Turan tepkisi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da sezonunun açılmasıyla resmi ağızlardan açıklanan ilk transfer oldu. Sarı-kırmızılı taraftarları iki bölen bu transfer sonrası sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren Turan için birçok farklı görüş mevcut.

Fatih Terim'e taraftardan Arda Turan tepkisi!

İşte Galatasaraylı bazı taraftarların paylaşımları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fatih Terim'e taraftardan Arda Turan tepkisi!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Fatih Terim'e taraftardan Arda Turan tepkisi!
Fatih Terim'e taraftardan Arda Turan tepkisi!
Fatih Terim'e taraftardan Arda Turan tepkisi!
Fatih Terim'e taraftardan Arda Turan tepkisi!
SON DAKİKA