Fenerbahçe'de Zanka Kopenhag yolcusu

Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirilmesinin ardından transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağladı. Kadroda düşünülmeyen birçok ismi de takımdan göndermeyi planlayan ve Adil Rami, Mauricio Isla, Max Kruse, Erten Ersu gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda...

TRANSFER NETLEŞECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Mathias Zanka, Kopenhag ile görüşme halinde. 30 yaşındaki futbolcunun Danimarka ekibine transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, sarı-lacivertli formayla çıktığı 19 maçta 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe yeni sezon formalarını yeni yıldızlarıyla duyurdu