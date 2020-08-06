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Fenerbahçe'de Zanka Kopenhag yolcusu

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfere kaynak oluşturabilmek içinde yopun mesai harcayan sarı-lacivertlilere Zanka'dan müjdeli haber geldi. Kanarya'nın kadroda düşünmediği ismin Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 00:27 Son Güncelleme: 7.8.2020 00:28 ABONE OL
Fenerbahçe'de Zanka Kopenhag yolcusu

Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirilmesinin ardından transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağladı. Kadroda düşünülmeyen birçok ismi de takımdan göndermeyi planlayan ve Adil Rami, Mauricio Isla, Max Kruse, Erten Ersu gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda...

TRANSFER NETLEŞECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Mathias Zanka, Kopenhag ile görüşme halinde. 30 yaşındaki futbolcunun Danimarka ekibine transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, sarı-lacivertli formayla çıktığı 19 maçta 3 gol kaydetti.

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Fenerbahçe'de Zanka Kopenhag yolcusu
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