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yeni sezon formalarını yeni yıldızlarıyla duyurdu

dönemine hızla başlayan , , Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertliler yeni sezon formalarını da yeni yıldızlarıyla tanıtmış oldu.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 20:14 Son Güncelleme: 6.8.2020 20:17 ABONE OL
Fenerbahçe yeni sezon formalarını yeni yıldızlarıyla duyurdu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, açıklamalarını peş peşe yapıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un ardından Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan transfer bildirilerinde, oyuncuların yeni sezon formalı fotoğrafları paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin böylece gelecek sezon terleteceği çubuklu, lacivert ve altın sarısı formalar da taraftara sunulmuş oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin bundan sonraki tüm transferlerini taraftara ithafen 12 numara ile tanıtacağı ifade edilirken, oyunculara daha sonra farklı bir numara verileceği kaydedildi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları...





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Fenerbahçe yeni sezon formalarını yeni yıldızlarıyla duyurdu
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