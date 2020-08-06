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Galatasaraylı Diagne o takıma önerildi!

'ın geçtiğimiz sezonun devre arası döneminde 12 milyon Euro bonservis bedeli ile 'dan kadrosuna kattığı Diagne, beklentiyi karşılayamadı ve 'a kiralandı. Geleceği belirsiz olan Senegalli yıldız 'ya önerildi.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 22:40 Son Güncelleme: 6.8.2020 22:41 ABONE OL
Galatasaraylı Diagne o takıma önerildi!

Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da istenilen performansı gösterememiş ve geçtiğimiz yaz Club Brugge'ye kiralanmıştı.

Burada da disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken Senegalli golcü, kadro dışı bırakılmıştı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Cimbom'a geri dönen 28 yaşındaki golcü, gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Aslan, kadrosunda düşünmediği Mbaye Diagne'yi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'ya önerdi.

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Galatasaraylı Diagne o takıma önerildi!
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