Barcelona 3-1 Napoli | MAÇ SONUCU

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi.
Camp Nou'da seyircisiz olarak oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren goller Clement Lenglet, Lionel Messi ve Luis Suarez'den geldi.
Napoli'nin tek sayısı ise Lorenzo Insigne'nin ayağından geldi.
BARCELONA ÇEYREK FİNALDE
Bu sonuçla İspanyol devi adını çeyrek finale yazdırdı ve Chelsea'yi eleyen Alman ekibi Bayern Münih'in rakibi oldu.Bayern Münih çeyrek finalde! Bayern Münih 4-1 Chelsea