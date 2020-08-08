Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona 3-1 Napoli | MAÇ SONUCU

3-1 | MAÇ SONUCU

son 16 turu rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi 'yi ağırladı. Katalan ekibi deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini 3-1'lik skorla eledi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 00:00 Son Güncelleme: 9.8.2020 00:01 ABONE OL
Barcelona 3-1 Napoli | MAÇ SONUCU

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da seyircisiz olarak oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller Clement Lenglet, Lionel Messi ve Luis Suarez'den geldi.

Napoli'nin tek sayısı ise Lorenzo Insigne'nin ayağından geldi.

BARCELONA ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla İspanyol devi adını çeyrek finale yazdırdı ve Chelsea'yi eleyen Alman ekibi Bayern Münih'in rakibi oldu.

Bayern Münih çeyrek finalde! Bayern Münih 4-1 Chelsea

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı! Kadıköy'ü ayağa kaldıracak
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması! 2020 Okullar ne zaman açılacak? MEB ile özel ve devlet okullar açılacak mı?
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
SON DAKİKA GÜNLÜK TABLO | 8 Ağustos Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı bugün kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka sayısı tablosu açıklandı!
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları düşüşe geçti! 8 Ağustos 2020 Cumartesi Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
8 Ağustos altın fiyatları son dakika: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar ve uzman yorumları!
Son dakika haberleri: Akrabalarıyla tartışan kişi balkondan böyle düştü! İşte kavga ederken balkondan düşen adamın görüntüsü
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona 3-1 Napoli | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA