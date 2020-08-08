Bayern Münih çeyrek finalde! Bayern Münih 4-1 Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih sahasında Chelsea'yi ağırladı. Alman temsilcisi mücadeleden 4-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek finalist daha belli oldu. Alman devi Bayern Münih, Şubat ayında deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında da 4-1'lik rahat bir galibiyetle çeyrek finale yükselen taraf oldu. Bavyera temsilcisine galibiyeti getiren golleri Lewandowski (2), Perisic ve Tolisso kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 44. dakikada Abraham'dan geldi.



Bu maçta da gol atmayı başaran Polonyalı forvet Lewandoswki, böylelikle bu sezon çıktığı tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında gol atma başarısı göstermiş oldu. Münih, çeyrek finalde Napoli'yi eleyen Barcelona ile karşılaşacak.



ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Atalanta - PSG

Leipzig - Atletico Madrid

Manchester City - Lyon

Bayern Münih - Barcelona

Barcelona 3-1 Napoli | MAÇ SONUCU