Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den 5. transfer! Barış Sungur...

'den 5. ! ...

Transfere hızlı bir giriş yapan , Mert Hakan Yandaş, , ve Novak'ın ardından beşinci transferini 'u kadrosuna katarak yaptı.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 19:38 Son Güncelleme: 8.8.2020 20:12 ABONE OL
Fenerbahçe'den 5. transfer! Barış Sungur...

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında takımda büyük bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de transferler devam ediyor. Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertli takım son olarak Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Barış Sungur'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır.

18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.

Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Başakşehir'de

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı! Kadıköy'ü ayağa kaldıracak
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması! 2020 Okullar ne zaman açılacak? MEB ile özel ve devlet okullar açılacak mı?
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 8 Ağustos Cumartesi Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
8 Ağustos altın fiyatları son dakika: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar ve uzman yorumları!
Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi artar mı? 8 Ağustos Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…
Yerli otomobilin marka ismi belli oldu! İlk ihracat Almanya'ya
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den 5. transfer! Barış Sungur...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA