Fenerbahçe'den 5. transfer! Barış Sungur...

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında takımda büyük bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de transferler devam ediyor. Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertli takım son olarak Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Barış Sungur'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır.
18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.
Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Başakşehir'de