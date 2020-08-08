Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Başakşehir'de

Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Novak transferleri sonrası sarı-lacivertli takıma veda eden Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile anlaştı.

Milli sol bekin transferi, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyuruldu. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, 3 yıllık sözleşmenin altına imza attı.

Öte yandan Başakşehir'in Hasan Ali Kaldırım transferini duyurduğu videoda Şampiyonlar Ligi müziği çalması da dikkat çekti. Turuncu-lacivertli ekip, uzun yıllardır Devler Ligi'nde boy gösteremeyen sarı-lacivertli takıma gönderme yaptı.

Başakşehir'den yapılan transfer açıklaması şöyle:

"Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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