Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrıldı!

Son dakika: 'den ayrıldı!

Ve 'de beklenen oldu. döneminin başlamasıyla birlikte sol bek bölgesine ve gibi yıldızları katan sarı-lacivertlilerde ile yollar ayrıldı. Milli sol bek, hesabından Fenerbahçe camiasına veda etti.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 12:57 Son Güncelleme: 8.8.2020 13:25 ABONE OL
Son dakika: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrıldı!

Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte sol bek bölgesine Caner Erkin ve Filip Novak gibi yıldızları katan sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrıldı. Milli sol bek, sosyal medya hesabından Fenerbahçe camiasına veda etti.

Hasan Ali Kaldırım vedasında şu ifadelere yer verdi;

"Büyük Fenerbahçe Camiası'na,

2012 yılında başlayan Fenerbahçe maceram 8 yılın ardından sona erdi. Kayserispor'dan toy ve heyecanlı bir şekilde girdiğim bu kapıdan, kaptanlık mertebesine erişmiş tecrübeli bir futbolcu olarak çıkıyorum.

Artık bambaşka bir yolculuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe'den. Benim bu kulübe transferimi sağlayan ve ömür boyu unutmayacağım bir şeref madalyasına sahip olmama vesile olan eski Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte, bana zor zamanlarımda göstermiş oldukları destekten ötürü mevcut Başkanımız Ali Koç ve yönetimine, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştığım hocalarıma ve teknik personele, her zaman biz futbolcuların tüm dertleriyle ilgilenen idari personele ve kulüp emekçilerine şükranlarımı sunuyorum.

Son olarak Büyük Fenerbahçe taraftarına şunları söylemek istiyorum; Oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu, kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki 3 numaralı çubukluyu giymek için, her zaman hazır olmak için tüm gayretimi gösterdim. Oynadığım ve oynamadığım her an motivasyonumu yüksek, iş ahlakımı ve disiplinimi en üst seviyede tutarak bu formaya; arkamızdaki milyonlarca taraftara layık olmaya çalıştım. Şimdi 3 numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum."

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı! Kadıköy'ü ayağa kaldıracak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan 6 transfer daha! Fenerbahçe'den Liverpool'u kızdıran hamle!

EN ÇOK OKUNANLAR

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
8 Ağustos 2020 altın fiyatları son dakika: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar ve uzman yorumları!
2020 MasterChef Türkiye 5. ana kadro yarışmacısı kim oldu? MasterChef’te kim kazandı, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı! Kadıköy'ü ayağa kaldıracak
Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…
Meteoroloji'den son dakika haberi: O bölgeler için sağanak yağış hava durumu uyarısı! 8-9 Ağustos 2020 Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 8 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Yerli otomobilin marka ismi belli oldu! İlk ihracat Almanya'ya
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA