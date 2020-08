Son dakika: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrıldı!

Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte sol bek bölgesine Caner Erkin ve Filip Novak gibi yıldızları katan sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrıldı. Milli sol bek, sosyal medya hesabından Fenerbahçe camiasına veda etti.

Hasan Ali Kaldırım vedasında şu ifadelere yer verdi;

"Büyük Fenerbahçe Camiası'na,

2012 yılında başlayan Fenerbahçe maceram 8 yılın ardından sona erdi. Kayserispor'dan toy ve heyecanlı bir şekilde girdiğim bu kapıdan, kaptanlık mertebesine erişmiş tecrübeli bir futbolcu olarak çıkıyorum.

Artık bambaşka bir yolculuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe'den. Benim bu kulübe transferimi sağlayan ve ömür boyu unutmayacağım bir şeref madalyasına sahip olmama vesile olan eski Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte, bana zor zamanlarımda göstermiş oldukları destekten ötürü mevcut Başkanımız Ali Koç ve yönetimine, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştığım hocalarıma ve teknik personele, her zaman biz futbolcuların tüm dertleriyle ilgilenen idari personele ve kulüp emekçilerine şükranlarımı sunuyorum.

Son olarak Büyük Fenerbahçe taraftarına şunları söylemek istiyorum; Oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu, kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki 3 numaralı çubukluyu giymek için, her zaman hazır olmak için tüm gayretimi gösterdim. Oynadığım ve oynamadığım her an motivasyonumu yüksek, iş ahlakımı ve disiplinimi en üst seviyede tutarak bu formaya; arkamızdaki milyonlarca taraftara layık olmaya çalıştım. Şimdi 3 numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum."

