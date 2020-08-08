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İşte 'nin yeni yıldızı! 'ü ayağa kaldıracak

hızlı takımı durmak bilmiyor. Tescil döneminin açılmasıyla birlikte , , ve 'ı duyuran sarı-lacivertliler, şimdi hücum hattına geçti. Kanat ve forvet takviyesi yapmak isteyen Kanarya hedefini belirledi. İşte 'ü ayağa kaldıracak yıldız golcü...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 09:07 Son Güncelleme: 8.8.2020 09:24 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yıldız golcü

Transferde bombaları arka arkaya patlatan 'de hareket devam ediyor. , , ve 'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekipte gözler forvet mevkisine çevrildi.

Fenerbahçe'de son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yıldız golcü

, "Resmi teklif yok" dese de, İtalyan kaynaklar, için ilk etapta 15 milyon euro+3 milyon euro'yu (bonus) gözden çıkaran Lazio'nun, bonusları da teklife ekleyip rakamı net 18 milyon euro'ya yükselttiğini belirtti.

Fenerbahçe'de son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yıldız golcü

Muriqi'yi daha yüksek bir bonservis bedeliyle gönderebileceğini düşünen ise kapıyı 25 milyon euro'dan açtı.

Fenerbahçe'de son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yıldız golcü

Lazio'nun Muriqi'yi yüklü bir bonservisle satmayı planladığı takımın gol kralı İmmobile'nin yerine düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yıldız golcü

Muriqi'nin gitme ihtimaline karşılık alternatif arayışına hız veren ise 'ya Fedor Smolov için kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'de son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yıldız golcü

30 yaşındaki forvetin kararı transferde belirleyici olacak. Sezonu Celta Vigo'da (14 maç/ 2 gol) tamamlayan Smolov'un Rus 'nda 39 maçta 14 golü var.

Fenerbahçe'de son dakika: İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak yıldız golcü

satılırsa ikinci bir golcü daha almayı planlıyor. (Fotomaç)

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İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı! Kadıköy'ü ayağa kaldıracak
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