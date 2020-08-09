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Muslera'dan açıklaması

'ın Uruguaylı kalecisi sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, "Uruguay'a ne zaman döneceksiniz sorusuna", "Zamanı geldiğinde. Bu hiçbir zaman yeterince açık değildir. Fakat, Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti diyebilirim." yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 23:21 Son Güncelleme: 9.8.2020 23:21 ABONE OL
Muslera'dan Galatasaray açıklaması

Çaykur Rizespor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşayan ve ameliyat edilen Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, geleceği ve sakatlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;

Türkiye'de kendimi bir yabancı gibi hissetmedim. Bu ülkede ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray'da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Galatasaray, beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum.

Türkiye'de beni sokakta da tanıyorlar. Beni seviyor, saygı duyuyorlar. Türkiye'de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar. Başka bir ülkeden gelen biriyim evet ama bana bu ülkenin bir parçası, vatandaşı gibi hissettiriyorlar.

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"TAFFAREL G.SARAY'IN BİR EFSANESİ"

Claudio Taffarel ile Galatasaray'da çalıştım. Kariyerime olumlu etkileri oldu. Şu an sadece Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırıyorlar. Taffarel, Galatasaray'ın bir efsanesi. Çünkü, Türkiye'ye iki Avrupa kupası getiren tek takımın önemli bir üyesiydi. Onu hep dikkatle dinledim.

Türk taraftarların, Dünya Kupası sırasında Uruguay'ı desteklemesi beni çok mutlu etti. Bana sevgilerini ve saygılarını her dakika gösteriyorlar. Onların sevgisi benim için çok anlamlı. Aramdaki bağı ve sevgiyi, hissettiklerimi anlatmam kolay değil.

"DAHA KÖTÜ BEKLİYORDUM"

Sakatlığımı çok daha kötü bekliyordum. Açıkçası biraz şaşırdım. 3 hafta sonunda koltuk değneklerini bıraktım. Alçı olmadı, sadece bandajlar vardı. 3 hafta içinde her yere normal bir şekilde yürüyerek gitmeye başladım.

"BİR KAÇ YIL DAHA..."

Zamanı geldiğinde. Bu hiçbir zaman yeterince açık değildir. Fakat, Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti diyebilirim.

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Muslera'dan Galatasaray açıklaması
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