Arda Turan'ın kazancı yüzde 87 azaldı

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi İspanyol basınında da gündem oldu.

Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla La Liga'da boy gösteren deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferi, Marca'da geniş yer buldu. İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan'ın alacağı maaş üzerinden özel bir haber yaptı.

Barcelona'da 7 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'de 4 milyon TL alacak olması öne çıkarıldı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan haber şöyle:

"Barcelona'da Arda Turan için her şey ters gitti. Atletico Madrid'in eski yıldızı, kendisini Katalan ekibine hiç bir zaman adapte edemedi. Motivasyonunu takımına veremedi.

Türk orta saha oyuncusu Galatasaray'a katılmak için Katalan kulübünden ayrılmayı tercih etti. Öte yandan Arda Turan bu transferle aldığı yüklü maaşı kaybetti.

Arda Turan, Barcelona'da yıllık 7 milyon euro'ya oynuyordu ancak İstanbul ekibinde yılda sadece 466.000 euro kazanacak. Arda'nın maaşında yaklaşık yüzde 87'lik bir düşüş söz konusu." (Fotomaç)

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