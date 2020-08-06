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’ya giderken bile bu kadar sevinmedim

'a 9 yıl sonra geri dönen imzayı şu sözlerle attı: 'ya imza attığımda bile bu kadar sevinmedim... 1+1 yıllık boş mukaveleyi kabul eden 33 yaşındaki oyuncu, yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Maç başı 150 bin TL alacak olan Arda, 66 numarayı giyecek

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Barcelona’ya giderken bile bu kadar sevinmedim
Galatasaray'ın yılan hikâyesine dönen Arda Turan transferi mutlu sonla bitti... Marmaris'te özel antrenörü ile bireysel çalışmalarını sürdüren Arda, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın telefonuyla tatilini yarıda kesip apar topar İstanbul'a geldi. Hemen Türk Telekom Stadı'nın yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu, yönetimle para konuşmadan kendisine uzatılan sözleşmeye imza attı. Önüne sezon sonu opsiyonlu 1+1 yıllık boş mukavele konan ve maç başı 150 bin TL'ye yakın ücret ödeneceği öğrenilen Arda'nın imzayı atarken, "Yuvama geri döndüm. 2015'te dünyanın en iyi takımı Barcelona'ya imza attığımda bile bu kadar sevinmedim. Gerekirse maç başı para bile vermeyin. Burada kendimi yeniden kanıtlayacağım" dediği kaydedildi.



'BANA GÜVENİN'
9 yıl sonra yuvasına geri dönen Arda, imzasının ardından şöyle konuştu: "Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum. Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Bu yetenekler, bu oyun zekası hâlâ bende."

HOCAMIZ YAZILI İSTEKTE BULUNDU
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, devre arasında veto ettiği Arda Turan hakkında şu yorumu yaptı: "Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Herkes hata yapabilir. Galatasaray büyük bir camiadır ve affedicidir. Arda Turan, yuvasına imza atmıştır."



BÜYÜK BULUŞMA
2011-13 yılları arasında Atletico Madrid'de birlikte top koşturan Arda Turan ile Radamel Falcao, Galatasaray'da tekrar buluşuyor. İki oyuncu aynı forma altında 77 maça çıktı. İspanyol ekibi 44 galibiyet, 15 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Radamel Falcao, yeniden buluşacağı Arda Turan için İnstagram hesabından "Hoş geldin" paylaşımı yaptı.

CANER İÇİN DEVREDE
66 numaralı formayı giyecek Arda Turan Galatasaray'ın Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'den sonra 5. transferi oldu. Galatasaray için saha dışında da çalışmalara başlayan Arda, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yakın arkadaşı Caner Erkin'e de Galatasaray'a gelmesi için baskı yapıyor. Arda 9 sene sonra yuvasına dönse de Muslera'nın birinci kaptan olacağı ifade edildi.

BİR GÖRÜŞ / LEVENT TÜZEMEN
G.Saray yönetimi doğru adımı attı
Her düşüşün bir yükselişi olur. Arda Turan gibi Galatasaraylılığını her ortamda vurgulamaktan çekinmeyen bir oyuncunun Florya'ya dönmesi doğrudur. Arda, yeteneklerini ve kalitesini yeniden G.Saray'da sergileyecektir. Özellikle fiziksel yapısı A.Madrid'deki fiziksel yapısıyla eş değerdedir. Bunun için İspanyol bir fizyoterapist ile uzun süredir çalışıyor. Özlediği futbola kavuşmanın mutluluğunu G.Saray'da ortaya koyacağı futbolla perçinleyecektir. Boş mukaveleye imza atması ne kadar büyük bir Galatasaraylı olduğunu gösterir. Ayrıca Arda, Florya'nın en değerli ürünlerinden biridir. Giderken G.Saray'a ciddi bir para kazandırmıştır. Ama dönüşünde paranın yüzüne bile bakmamıştır. Başkan Mustafa Cengiz ile yönetimini ve özellikle Fatih Terim'i Arda'yı tekrar geri kazandırdıkları için kutluyorum.

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Barcelona’ya giderken bile bu kadar sevinmedim
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