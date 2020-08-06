Barcelona’ya giderken bile bu kadar sevinmedim

Galatasaray'ın yılan hikâyesine dönen Arda Turan transferi mutlu sonla bitti... Marmaris'te özel antrenörü ile bireysel çalışmalarını sürdüren Arda, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın telefonuyla tatilini yarıda kesip apar topar İstanbul'a geldi.Önüne sezon sonu opsiyonlu 1+1 yıllık boş mukavele konan ve maç başı 150 bin TL'ye yakın ücret ödeneceği öğrenilen Arda'nın imzayı atarken,dediği kaydedildi.9 yıl sonra yuvasına geri dönen Arda, imzasının ardından şöyle konuştu: "Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum. Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Bu yetenekler, bu oyun zekası hâlâ bende."Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, devre arasında veto ettiği Arda Turan hakkında şu yorumu yaptı: "Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız.. Arda Turan, yuvasına imza atmıştır."2011-13 yılları arasında Atletico Madrid'de birlikte top koşturan Arda Turan ile Radamel Falcao, Galatasaray'da tekrar buluşuyor. İki oyuncu aynı forma altında 77 maça çıktı. İspanyol ekibi 44 galibiyet, 15 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Radamel Falcao, yeniden buluşacağı Arda Turan için İnstagram hesabından "Hoş geldin" paylaşımı yaptı.66 numaralı formayı giyecek Arda Turan Galatasaray'ın Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'den sonra 5. transferi oldu. Galatasaray için saha dışında da çalışmalara başlayan Arda, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yakın arkadaşı Caner Erkin'e de Galatasaray'a gelmesi için baskı yapıyor. Arda 9 sene sonra yuvasına dönse de Muslera'nın birinci kaptan olacağı ifade edildi.Her düşüşün bir yükselişi olur. Arda Turan gibi Galatasaraylılığını her ortamda vurgulamaktan çekinmeyen bir oyuncunun Florya'ya dönmesi doğrudur. Arda, yeteneklerini ve kalitesini yeniden G.Saray'da sergileyecektir. Özellikle fiziksel yapısı A.Madrid'deki fiziksel yapısıyla eş değerdedir.Özlediği futbola kavuşmanın mutluluğunu G.Saray'da ortaya koyacağı futbolla perçinleyecektir. Boş mukaveleye imza atması ne kadar büyük bir Galatasaraylı olduğunu gösterir. Ayrıca Arda, Florya'nın en değerli ürünlerinden biridir. Giderken G.Saray'a ciddi bir para kazandırmıştır. Ama dönüşünde paranın yüzüne bile bakmamıştır. Başkan Mustafa Cengiz ile yönetimini ve özellikle Fatih Terim'i Arda'yı tekrar geri kazandırdıkları için kutluyorum.