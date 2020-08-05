Alt ligleri de taramaya devam eden sarı-kırmızılılar, TFF 3. Lig'de 24 Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaşmış durumda.