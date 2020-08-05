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Transferde son dakika: 'dan ve 'a dev çalım!

TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferde önü kapandı. Hal böyle olunca Süper Lig'in 3 devinin istediği yıldız futbolcuda Galatasaray imzaya bir adım daha yaklaştı. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 11:52
Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım!

'in tamamlanmasının ardından, için hazırlıklarını sürdüren kulüpler çalışmalarında gaza basmış durumda.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım!

Özellikle bu sezon beklentilerin altında kalarak yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen , yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.

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Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım!

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Aslan'da henüz bir imza gelmezken resmi olarak açıklanmasa da birçok transferde sona gelinmiş durumda.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım!

Sarı-kırmızılıların ilk olarak, bu sezon sonunda ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığı biliniyordu.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım!

Anlaşılan isimlerinden biri de 'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıl forması giyecek.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım!

Alt ligleri de taramaya devam eden sarı-kırmızılılar, 3. Lig'de 24 Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaşmış durumda.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım!

Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılan Omar Elabdellaoui ile de 2+1 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların gelecek günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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