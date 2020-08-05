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Galeri Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım!
TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferde önü kapandı. Hal böyle olunca Süper Lig'in 3 devinin istediği yıldız futbolcuda Galatasaray imzaya bir adım daha yaklaştı. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 05.08.2020
11:52
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
11:52
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Özellikle bu sezon beklentilerin altında kalarak yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen
Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Aslan'da henüz bir imza gelmezken resmi olarak açıklanmasa da birçok transferde sona gelinmiş durumda.
Sarı-kırmızılıların ilk olarak, bu sezon sonunda
Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığı biliniyordu.
Anlaşılan isimlerinden biri de
Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıl Galatasaray forması giyecek.
Alt ligleri de taramaya devam eden sarı-kırmızılılar,
TFF 3. Lig'de 24 Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaşmış durumda.
Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılan Omar Elabdellaoui ile de 2+1 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların gelecek günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.