Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Rick Karsdorp atağı

'tan atağı

çalışmalarını sürdüren , Roma'nın deneyimli sağ beki 'u gündemine aldı. Geçen sezonn 'da kiralık olarak forma giyen oyuncu için İtalyan ekibiyle görüşmeler başladı.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 18:05 Son Güncelleme: 10.8.2020 18:06 ABONE OL
Beşiktaş'tan Rick Karsdorp atağı

Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek bölgesi için çalışmalara başlayan Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.

BEŞİKTAŞ OYUNCUYU ROMA'YA SORDU

Hollanda basınına göre, son olarak Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Rick Karsdorp, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Haberin detaylarında siyah beyazlı yöneticilerin, Karsdorp'un durumunu Roma'ya sorduğu ifade edildi.

Öte yandan Rick Karsdorp'a Beşiktaş dışında Schalke 04 ve Southampton da talip oldu.

Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Karsdorp'u 1 sene daha takımında tutmak istiyordu ancak maliyeti yüksek olduğu için bu mümkün olmadı. 25 yaşındaki Rick Karsdorp, kariyeri boyunca toplam 177 maça çıkarken 11 gol 24 asist yapmayı başarmıştı. (Fotomaç)

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK! Beşiktaş'ın Balotelli teklifi belli oldu Beşiktaş'ta son dakika: Dorukhan Toköz kalacak mı? İşte yanıtı

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı! 10 Ağustos MEB e Okul ile LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA açıklaması! 2020 ilkokul, ortaokul ve lise okullar açılacak mı?
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 Ağustos Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları
Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında son durum ne? 10 Ağustos 2020 Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
2020 MEB ile Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! Özel ve devlet okullar açılacak mı?
LGS tercih sonuçları 2020 (Lise yerleştirme sonuçları) sorgulama ekranı | MEB ile e okul LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?
9 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Süper Loto sonuçları MPİ ile bilet sorgulama ekranı burada!
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
SON DAKİKA HABER: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Rick Karsdorp atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA