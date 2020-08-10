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Son dakika haberi: 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi !

'de yönetiminde son haftalarda yakaladığı çıkışla 3. sıraya kadar tırmanan , 'un 'nın haksız kararı sonrası ceza almasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazanmıştı. Siyah-beyazlıların eleme turundaki rakibi de belli oldu. Beşiktaş, 2. ön eleme turunda ile karşılaşacak.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 13:21 Son Güncelleme: 10.8.2020 13:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK!

Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde son haftalarda yakaladığı çıkışla 3. sıraya kadar tırmanan Beşiktaş, Trabzonspor'un UEFA'nın haksız kararı sonrası ceza almasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazanmıştı. Siyah-beyazlıların eleme turundaki rakibi de belli oldu. Beşiktaş, 2. ön eleme turunda PAOK ile karşılaşacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle;

AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

PAOK - Beşiktaş

Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK!
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