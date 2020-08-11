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Sevilla 88'de turladı! Wolverhampton 0-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

karşılaşmasında İspanyol ekibi Sevilla, 88. dakikada Lucas Ocampos'un ayağından bulduğu golle İngiliz ekibi Wolverhampton'ı eledi ve yarı finalde 'ın rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 21:59 Son Güncelleme: 12.8.2020 00:23 ABONE OL
Sevilla 88'de turladı! Wolverhampton 0-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

MSV Arena'da oynanan Wolverhampton - Sevilla mücadelesini İtalyan hakem üçlüsü Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yönetti. Çekişmeli geçen maçın 13. dakikasında Wolverhampton kazandığı penaltı ile önemli bir fırsat elde etti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Raul Jimenez bu fırsatı değerlendiremedi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı.

İkinci yarının son dakikalarına kadar mücadelede gol sesi çıkmazken, 88. dakikada Ever Banega'nin asistinde Lucas Ocampos ağları sarsarak, takımına yarı final biletini aldırdı. UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla'nın rakibi Manchester United oldu. Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu'nda Inter ve Manchester United'ın ardından Shakhtar Donetsk ve Sevilla yarı finale çıkan takımlar oldu.

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Sevilla 88'de turladı! Wolverhampton 0-1 Sevilla | MAÇ SONUCU
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