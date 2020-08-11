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Shakhtar Basel'i ezdi geçti! Shaktar 4-1 Basel | MAÇ

karşılaşmasında ekibi , Basel'i 4-1'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 23:52 Son Güncelleme: 12.8.2020 00:23 ABONE OL
Shakhtar Basel'i ezdi geçti! Shaktar 4-1 Basel | MAÇ SONUCU

Veltins-Arena'da oynanan Shakhtar Donetsk - Basel mücadelesini İngiliz hakem üçlüsü Michael Oliver, Stuart Burt ve Simon Bennett yönetti.

Mücadeleye hızlı başlayan Shakhtar Donetsk, Marlos Bonfim'in asistinde Junior Moraes ile henüz 2. dakikada öne geçti. Baskısını sürdüren Ukrayna ekibi 22. dakikada gene Marlos Bonfim'in asistinde bu kez Taison ile farkı 2'ye çıkardı. Maçta ilk yarı Shakhtar Donetsk'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Basel oyuna denge getirmek için çabalasa da Shakhtar Donetsk, 75. dakikada Alan Patrick'in penaltı golü ile farkı 3'e çıkardı. Farkı açmanın verdiği rahatlıkla ataklarını da arttıran Shakhtar, 88. dakikada Dodo'nun golüyle durumu 4-0 yaptı. 90+2. dakikada Wolfswinkel, Basel'in tek golünü attı ve mücadele 4-1 sona erdi.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk yarı finaldeki yerini aldı. Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 17 Ağustos Pazartesi günü Inter ile karşılaşacak.

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Shakhtar Basel'i ezdi geçti! Shaktar 4-1 Basel | MAÇ SONUCU
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